بريد دمشق والمكاتب التابعة له مستمر بالعمل خلال فترة العطلة

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة السورية للبريد أن مديرية بريد دمشق والمكاتب التابعة لها مستمرة بتقديم خدماتها للمواطنين خلال أيام العطلة من الـ 23 حتى الـ 27 من الشهر الجاري.

وأوضح مدير بريد دمشق رأفت النايف في تصريح لسانا أن الخدمات المتاح تقديمها حالياً هي دفع رواتب المتقاعدين والحوالات المالية وتخديم بطاقات الصراف العقاري ووثائق السجل المدني.

وبين النايف أنه في حال توفرت الإمكانية سيتم تقديم خدمة وثيقة غير عامل وغير محكوم مشيراً إلى أن بعض الخدمات مرتبط تقديمها بجهات أخرى “المصارف وغيرها”.

وأشار النايف إلى أن عدد المتقاعدين الذين استلموا رواتبهم حتى الآن بلغ 12 ألف متقاعد.

نور يوسف