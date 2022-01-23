إيران ثاني دولة في العالم تنتج عقاراً نانوياً مضاداً لسرطان الثدي

طهران-سانا

أعلن متخصصون إيرانيون عن استخدام تقنية النانو لإنتاج عقار لعلاج سرطان الثدي النقلي وذلك بدمج أساليب العلاج المناعي والعلاج الكيميائي.

وأوضح الدكتور كيوان حاجي أحمدي المسؤول في الشركة التي أنتجت هذا العقار في تصريح اليوم لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن “هذا العقار مركب من جسم مضاد يقوم بإطلاق الدواء DM1 في الخلية عبر مستقبلات داخل الخلايا ما يؤدي إلى موت الخلية السرطانية”.

وأشار حاجي أحمدي إلى أن إيران بذلك اصبحت ثاني دولة في العالم تنتج هذا العقار وأول دولة في منطقة أوراسيا قادرة على تحقيق هذه التقنية لافتاً إلى أن هذا العقار ينضم إلى فئة العلاجات البيولوجية ويخلف أقل ضرر للخلايا السليمة.

ويعد هذا المنتج واحداً من 55 منتجاً تمت إزاحة الستار عنها في معرض أقيم في طهران لعرض الإنجازات الوطنية القائمة على تقنية النانو في مجالات الصحة والمياه والبيئة والطاقة والزراعة وصناعة الأغذية والسيارات والنقل والصناعة والبناء.