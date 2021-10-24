هرجنا .. عروض مسرحية تفاعلية في أماكن عامة بالسويداء

السويداء-سانا

قدمت فرقة “حنين” المسرحية بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع المحلي بالسويداء عروضا مسرحية تفاعلية في اطار فن التهريج بأماكن عامة ضمن تجربة هي الأولى من نوعها.

تخلل العروض التي أقيمت في بهو مجلس مدينة السويداء وأمام إحدى المضافات كرنفال صغير سيرا على الأقدام بالترافق مع العزف والغناء تضمن اسكتشات هادفة كوميدية تناولت موضوعات متنوعة معظمها اجتماعية وصحية وغيرها موجهة لجميع الفئات العمرية والاجتماعية بهدف زرع البسمة والضحكة على وجوه الناس ولا سيما في ظل الظروف الراهنة وفق القائمين عليها.

مدير فرقة حنين ومخرج العروض فراس حاتم أوضح لمراسل سانا أن فن التهريج من الفنون العريقة والقديمة التي تنتمي لمسرح الشارع الذي يذهب للناس وليس العكس لافتا إلى أهمية تسليط الضوء على هذا النوع من الفنون وإيصاله للناس في ظل الحاجة للكوميديا والضحك.

وأوضح حاتم أن الفرقة قدمت عروضها من خلال 10 مهرجين ومهرجات جرى تدريبهم ضمن ورش اكاديمية استمرت ثلاثة أشهر.

من جهتها لفتت عضو مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلي رهام أبو الفضل إلى أن النشاط يأتي في إطار دعم الشباب المبدع والطموح وبما يتماشى مع أهداف الجمعية في دعم المواهب والإبداع والفنون بشكل عام.

ومن الحضور وصفت نورة ومها بوحصاص وفادي فليحان الفكرة بالجديدة وبأنها تتسم بجمالية وعفوية خاصة كونها تمثل فرصة لإدخال البهجة والترويح عن النفس.

ديار نصر