التعريف بمنصة Global Action Mosaic في ورشة عمل بجامعة دمشق

دمشق-سانا

أقامت منظمة Humanitarian Traker بالتعاون مع مؤسسة “تيما” للتنمية اليوم، ورشة عمل للتعريف بمنصتها Global Action Mosaic(مشروع الموزاييك للعمل العالمي)، التي أطلقتها أمس في سوريا بهدف تعزيز أهداف التنمية المستدامة، وذلك في مركز رضا سعيد للمؤتمرات في جامعة دمشق.

وناقش المشاركون في الورشة محاور عدة، أبرزها تعريف المشاركين بالمنصة، ورؤية المنظمة ومجالات تأثيرها، ودور التكنولوجيا في التعليم، والصحة النفسية وضرورة الاهتمام بها في بيئات ما بعد النزاع، والقيادة والتطوير المهني في السياقات الهشة.

“خطوة مهمة لمتابعة ورصد المشاريع المحلية”

وفي تصريح لمراسلة سانا أوضح رئيس جامعة دمشق الدكتور مصطفى صائم الدهر، أن إطلاق مشروع Global Action Mosaic في سوريا من جامعة دمشق، يشكل خطوة مهمة لمتابعة ورصد جميع المشاريع المحلية، التي تخدم أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة، مؤكداً أن المشروع يعد شبكة عالمية من المتطوعين الذين يعملون على رصد ومتابعة المبادرات والمشاريع، الهادفة إلى خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

بدورها نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة “تيما” للتنمية ريما عبسي بينت، أن الشراكة مع منظمة Humanitarian Traker تهدف إلى التشبيك مع جميع المشاريع والمنظمات والجمعيات في سوريا، بما يمنحها صوتاً ومشاركة فاعلة على المستوى المحلي والعالمي، مؤكدة أن المنصة الرقمية للمشروع تتيح لأي جهة أو شخص راغب في إقامة شراكات، الدخول إلى الموقع وتسجيل بياناته بسهولة، حيث يمكن تصفح الخريطة التفاعلية لسوريا للتعرف على المشاريع في دمشق وباقي المحافظات، والتواصل مع الجمعيات لتنفيذ مشاريع مستقبلية.

“إظهار صورة سوريا الحقيقية والانخراط في العمل العالمي”

وأشارت عبسي إلى أن هذه الخطوة تسهم في إظهار صورة سوريا الحقيقية من خلال الجهود المحلية التي لم تكن معروفة سابقاً، وإبراز مساهمات المجتمع الأهلي، ومنح الجميع فرصة الانخراط في العمل العالمي.

ومن منظمة Humanitarian Traker المؤسسة غير الربحية والتي مقرها في مدينة “سياتل” بالولايات المتحدة الأمريكية، أشارت المديرة التنفيذية هند الحناوي، إلى أن الفعالية هي الأولى من نوعها في سوريا، والتي تقيمها المنظمة بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الاجتماعية والعمل؛ بهدف جمع المشاريع التي تخدم التنمية المستدامة حول العالم وفي سوريا، حيث إن هناك آلاف المشاريع التي لابد من تسليط الضوء عليها في العالم الخارجي، وخاصة في هذه المرحلة المميزة في سوريا، مؤكدة أنها ستعرض في شهر أيلول في منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

وتخلل الورشة عرض مبادرات تخصصية بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين، ركزت على أهمية التعافي من آثار صدمات الحرب في سوريا، والتثقيف الاجتماعي وأهمية توظيف التكنولوجيا في التعليم، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتسريع العمل وتطوير طريقة التعليم، والاستثمار بالمهارات لتعزيز الاقتصاد وبناء الوطن.

يذكر أن منصة Global Action Mosaic تهدف إلى الاستفادة من المشاركة الجماهيرية والذكاء الاصطناعي؛ من أجل الصالح العام، وتمكين المواطنين من الإبلاغ عن الأزمات الإنسانية باستخدام التكنولوجيا، وتوفير البيانات للمنظمات الأخرى والصحفيين والهيئات الحكومية مثل الأمم المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية.