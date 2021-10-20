الزامل: نسعى لتأمين السخان الشمسي للحد من الضغط على الشبكة الكهربائية

دمشق-سانا

أكد وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أن الهدف من القانون رقم 23 لعام 2021 القاضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة هو العمل على رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى النسب المستهدفة والحد من استهلاك الوقود والطاقة الكهربائية المستخدمين في القطاعات الرئيسية.

وقال وزير الكهرباء خلال لقاء مع قناة السورية إن الصندوق يهدف إلى تخفيض انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة والحد من التبدلات المناخية ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية الطاقات المتجددة ونشر ثقافة استخدامها وإلى إيجاد فرص عمل جديدة مضيفاً إن الصندوق هو سياسة من سياسات الدعم الحكومي ونسعى لتأمين السخان الشمسي الذي يحد بشكل كبير من الضغط على الشبكات الكهربائية.

وقال الزامل: نحاول ترميم شبكات الكهرباء التي دمرها الإرهاب بخبرات وطنية وأعدنا تأهيل الجزء الأكبر من محطات توليد الكهرباء المتضررة بخبراتنا الوطنية وبمساعدة الدول الصديقة وقطعنا مراحل كبيرة في تأهيل محطة حلب الحرارية وستوضع في الخدمة بداية العام القادم كما أننا سنصل في نهاية العام 2023 إلى تأهيل المحطات كافة.

يتبع…