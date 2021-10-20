نيويورك تايمز: تحقيق جنائي في نادي غولف يمتلكه ترامب

واشنطن-سانا

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن الأعمال التي تديرها عائلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تواجه تهما وتخضع لتحقيق جنائي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة قولها إنه في الأشهر الأخيرة طلب مكتب المدعي العام في مقاطعة ويستشستر بنيويورك سجلات من ملعب نادي ترامب الوطني للغولف وبلدة اوسينينغ التي تفرض ضرائب ممتلكات على الملعب وهو ناد خاص مترامي الأطراف يمتد على تل شمال مدينة نيويورك ويضم شلالاً بطول 101 قدم.

ووفقا للمصادر فإنه على الرغم من أنه غير ممكن تحديد النطاق الكامل للتحقيق لكن يبدو أن المحامية “ميمي اي روكا” تركز جزئيا على ما إذا كانت شركة ترامب “منظمة ترامب” ضللت المسؤولين المحليين بشأن قيمة العقار بهدف تقليل الضرائب.

وقالت الصحيفة:” ومع ذلك فإن تحقيق ويستشستر يكثف تدقيق سلطات انفاذ القانون على ترامب وأعمال عائلته حيث كان كلاهما موضوع تحقيق جنائي طويل الأمد من قبل مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن والذي يفحص مجموعة من المخالفات المالية والضريبية المحتملة”.

وكان ترامب رفع أمس دعوى قضائية ضد لجنة مجلس النواب المعنية بالتحقيق في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني الماضي.