العدوان السعودي يواصل خروقاته اتفاق وقف النار في الحديدة باليمن

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي 187 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة ضباط الارتباط بالحديدة قوله “إن الخروقات في الحديدة شملت استحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية والدريهمي والجاح إضافة إلى تحليق 11 طائرة تجسسية في أجواء الخمسين وحيس والجاح والجبلية والدريهمي والتحيتا و27 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و143 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 الى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم الاتفاق.