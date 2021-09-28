تكتل نيابي لبناني يشدد على كشف المتورطين بنقل النيترات في البقاع

بيروت-سانا

دعا تكتل لبنان القوي النيابي إلى كشف جميع المتورطين في نقل النيترات التي ضبطت في البقاع.

ورأى التكتل في بيان عقب اجتماعه برئاسة النائب جبران باسيل ضرورة أن يشمل التحقيق كل الجوانب بدءا من معرفة مصدر النيترات ومستورديه ووجهة ادخاله واستعماله وليس الاكتفاء فقط بالتركيز على الإهمال الوظيفي.

وشدد البيان على ضرورة ألا يهمل التحقيق المعطى الجديد المتمثل باكتشاف النيترات في البقاع الذي تبين أن هناك ارتباطا ما وتشابها بينه وبين نيترات المرفأ معربا عن رفضه المطلق لأي محاولة لإجهاض التحقيق في جريمة المرفأ من أي جهة أتت.

وفي وقت سابق اليوم أعلن الجيش اللبناني توقيف تسعة أشخاص متورطين في نقل شاحنة النيترات في البقاع اللبناني مشيرا إلى أنه “وإثر ضبط شاحنة محملة بنيترات الأمونيوم عند مفترق بلدة ايعات فى الـ 17 من أيلول الجارى وتوقيف ستة أشخاص على صلة بالقضية أحال القضاء المختص الموقوفين إلى مديرية المخابرات وكلفها استكمال التحقيق”.

من جهة أخرى دعا البيان إلى الإسراع ببدء تحديث خطة التعافي المالي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي والإسراع بإقرار القوانين الإصلاحية الضرورية واستعادة الأموال المحولة للخارج وكشف حسابات واملاك القائمين بخدمة عامة واستقلالية القضاء وقانون حماية المستهلك وغيرها من القوانين الملحة.