204 خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي 204 خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في المحافظة قولها اليوم ” إن من بين خروقات العدوان أربع غارات على الجبلية واستحداث تحصينات قتالية قرب شارع الخمسين والفازة إضافة إلى تحليق 18 طائرة تجسسية في أجواء 50 وحيس والفازة والتحيتا والجاح والجبلية والدريهمي و27 خرقاً بقصف مدفعي لـ 181 قذيفة و151 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.