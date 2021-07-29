الصحة اللبنانية تمنح الموافقة لإنتاج تجريبي للقاح سبوتنيك الروسي

بيروت-سانا

وافقت وزارة الصحة العامة اللبنانية على إنتاج تجريبي للقاح سبوتنيك الروسي المضاد لفيروس كورونا في لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أعطى مصنع أروان للصناعات الدوائية اللبناني الإذن لاستيراد مواد أولية لإنتاج ثلاث وجبات تجريبية لكل من جرعتي لقاح سبوتنيك في لتأكيد تلبيتها الشروط التقنية والصحية بحسب المواصفات الدقيقة المطلوبة من الشركة الأم صندوق الإستثمار الروسي.

وأضافت الوكالة أنه على ضوء النتائج يصبح مصنع أروان اللبناني مؤهلا لإنتاج وجبات اللقاح التجارية.

وكان لروسيا السبق في الإعلان عن إنتاج أول لقاح مضاد لكورونا في العالم وذلك في شهر آب 2020 ليصبح لقاح سبوتنيك في الذي طوره مركز غاماليا لأبحاث علوم الأوبئة منذ ذلك الوقت أحد أهم وأفضل 3 لقاحات في العالم.

وسجل لبنان حالتى وفاة و1224 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ العدد الإجمالى للإصابات فى عموم البلاد 558369 حالة بينما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 7897 حالة.