زراعة السويداء: واقع الثروة الحيوانية بالمحافظة جيد ولا انتشار للأمراض السارية والمعدية

السويداء-سانا

أكدت مديرية الزراعة بالسويداء أن واقع الثروة الحيوانية بالمحافظة جيد وأنه لا انتشار للأمراض السارية والمعدية مع ظهور بعض الحالات الفردية أحياناً والتي تتم السيطرة عليها في حينه.

وبين رئيس دائرة الصحة الحيوانية في المديرية الدكتور البيطري كميل مرشد في تصريح لمراسل سانا أن المديرية بدأت اليوم حملة تحصين وقائي مجانية للأبقار ضد مرض الحمى القلاعية لتفادي حدوثها وتأثيرها سلبا على الإنتاج.

وأشار مرشد إلى أن الحملة تستهدف نحو 15 ألف رأس بمختلف مناطق المحافظة وتم تأمين اللقاحات لها من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لافتاً إلى انتهاء المديرية مؤخراً من حملة اللقاح النوعي لالتهاب الجلد العقدي للأبقار.