زراعة السويداء: انتهاء بيع غراس الأشجار المثمرة للموسم الحالي

السويداء-سانا

أنهت مديرية الزراعة بالسويداء عمليات بيع غراس الأشجار المثمرة للموسم الحالي ضمن المراكز الزراعية المعتمدة التابعة لها.

وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في المديرية المهندس أكرم سراي الدين في تصريح لمراسل سانا اليوم أن إجمالي عدد الغراس المباعة وصل إلى نحو 143 ألف غرسة تمتاز بمواصفات فنية جيدة وخالية من الإصابات الفطرية والحشرية، مشيراً إلى أنها شملت نحو 16 نوعاً نباتياً وجرى بيعها بأسعار أقل من غراس المشاتل الخاصة بنسب وصلت بشكل وسطي إلى نحو 30 بالمئة.

وأوضح سراي الدين أن الغراس المباعة تغطي الاحتياجات المطلوبة لجميع الأنواع، بما يخدم التوسع بالمساحات المزروعة باستثناء الزيتون الذي تمت تغطية نحو 70 بالمئة من احتياجاته.

وكانت مديرية الزراعة بالسويداء وفرت خلال الموسم الماضي نحو 121 ألف غرسة أشجار مثمرة للمزارعين.

عمر الطويل

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