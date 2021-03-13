بايرن ميونخ يفوز على فيردر بريمن بثلاثية في الدوري الالماني لكرة القدم

برلين-سانا

فاز فريق بايرن ميونخ على فيردر بريمن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

سجل أهداف بايرن ميونخ كل من اللاعبين ليون جوريتسكا وسيرجي جنابري وروبرت ليفاندوفسكي في الدقائق 22 و35 و67 فيما أحرز نيكلاس فولكروج هدف فيردر بريمن الوحيد في الدقيقة 86.

وبهذه النتيجة عزز بايرن ميونخ وجوده في صدارة جدول ترتيب فرق الدوري الالماني “البوندسليغا” بوصوله للنقطة 58 فيما توقف فيردر بريمن عند النقطة 30 في المركز الثاني عشر من جدول ترتيب فرق الدوري الالماني.