تونس تسجل 30 حالة وفاة و640 إصابة جديدة بكورونا

تونس والجزائر-سانا

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 30 حالة وفاة و 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن الوزارة قولها في بيان اليوم إن إجمالي الوفيات بسبب الفيروس بلغ 8359 حالة وفاة فيما بلغ إجمالي الإصابات 241 ألفاً و257 إصابة.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 135 إصابة جديدة و3 وفيات جراء فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباءالجزائرية عن الوزارة قولها إن إجمالى الاصابات في البلاد منذ تفشى الوباء بلغ 115 ألفاً و143 والمتعافين 79783 شخصا فيما بلغ إجمالى الوفيات 3034.