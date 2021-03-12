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وحدات الجيش تفكك ألغاماً وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في مساحات واسعة ببادية ريف حماة

2021-03-12

حماة-سانا

نفذت وحدات الجيش العربي السوري حملة تمشيط واسعة لتفكيك العبوات الناسفة والألغام من مخلفات الارهابيين في مساحات كبيرة بريف سلمية ومناطق البادية في القطاع الشمالي الشرقي لمحافظة حماة والتي أودت بحياة العديد من المدنيين خلال تنقلهم في المنطقة.

وكشف مصدر ميداني لمراسل سانا أن “وحدات من الجيش نفذت عمليات تمشيط من بلدة الرهجان ومنطقة وادي العذيب باتجاه عمق البادية وتمكنت وحدات الهندسة من نزع عدد كبير من العبوات الناسفة”.

وأشار المصدر إلى أن عمليات التمشيط تجري بمساندة وسائط الدعم الناري ووحدات المشاة في الجيش العربي السوري للقضاء على بقايا خلايا تنظيم داعش الإرهابي في البادية.

واستشهد الأحد الماضي 18 مدنياً وأصيب 3 آخرون في انفجار لغمين من مخلفات المجموعات الإرهابية بسيارتين في محيط وادي العذيب في ريف سلمية بريف حماة الشرقي حيث عمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها من المنطقة إلى زرع ألغام وعبوات ناسفة في الأراضى الزراعية.

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