الربيع في قرية درتي بريف طرطوس

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
خبير روسي: الدول الغربية تسيس المساعدات الإنسانية لسورية
2021-03-12
موسكو: سورية تعرضت لعدوان غير مسبوق من قبل الإرهاب الدولي
2021-03-12
حزب العمل المصري: الإجراءات القسرية المفروضة على السوريين تحد للشرعية والقوانين الدولية
2021-03-12
محلل تشيكي: الدعم الخارجي المتواصل للإرهابيين أدى إلى إطالة الأزمة في سورية
2021-03-12
بيان روسي قطري تركي: الالتزام بالحفاظ على سيادة سورية واستقلالها
2021-03-11
سورية وروسيا: واشنطن وحلفاؤها يواصلون عرقلة استقرار الأوضاع في سورية
2021-03-11
فيرشينين وبيدرسون يؤكدان أهمية الحل السياسي في سورية
2021-03-11
محليات
باع بيته ليعيد الحياة إلى مدرسة بلدته في الغوطة.. أبو عبدو: زرعنا ورداً بدل إرهابهم
2021-03-12
استشهاد طفلين وإصابة شخصين اثنين بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي (داعش) في ريف حماة
2021-03-12
أعطال على مخارج الكهرباء بدرعا نتيجة الرياح الشديدة
2021-03-12
اللاذقية.. أعطال في خطوط كهربائية نتيجة الرياح الشديدة والورشات تصلح معظمها
2021-03-12
الحرارة إلى انخفاض وهطلات غزيرة متوقعة فوق مناطق متفرقة
2021-03-12
عشرات الضبوط التموينية بحق مخالفين في محافظات ريف دمشق ودرعا وحماة وطرطوس
2021-03-11
الأم بتلم.. بازار للمنتجات اليدوية التراثية بمشاركة 100 سيدة
2021-03-11
رياضة
الصين تستضيف منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية
2021-03-12
موتسيبي رئيساً جديداً للاتحاد الإفريقي لكرة القدم
2021-03-12
غوندوغان أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي خلال شهر شباط
2021-03-12
بقاء ميسي مع نادي برشلونة مرتبط بوعود لابورتا
2021-03-12
أياكس يضع قدماً في ربع نهائي الدوري الأوروبي
2021-03-11
برشلونة يستعد للحصول على توقيع غارسيا للانضمام إلى صفوفه
2021-03-11
ميلان يفرض التعادل على مانشستر يونايتد في الوقت القاتل
2021-03-11
اقتصاد
بعد انسحابها منه.. صادرات بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي تتراجع
2021-03-12
تجارة النباتات البرية والحشائش… فرص عمل موسمية لمئات العائلات بالسويداء
2021-03-12
هبوط أسعار الذهب
2021-03-12
ارتفاع أسعار النفط مع تراجع الدولار
2021-03-12
الذهب ينزل عن ذروة أسبوع مع عودة عوائد السندات للارتفاع
2021-03-11
هيئة الاستثمار السورية: تشميل مشروعين لصناعة الأسمدة والأعلاف
2021-03-11
وزارة الأشغال العامة والإسكان تعتمد تعديل نظام تصنيف مقاولي الإنشاءات
2021-03-11
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وحدات الجيش تفكك ألغاماً وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في مساحات واسعة ببادية ريف حماة
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استشهاد طفلين وإصابة شخصين اثنين بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي (داعش) في ريف حماة
الصحة: تسجيل 70 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 86 حالة ووفاة 6
سورية وروسيا: واشنطن وحلفاؤها يواصلون عرقلة استقرار الأوضاع في سورية
الرفاعي: سورية تواجه حملة غربية تستخدم فيها أدوات كثيرة من بينها الإرهابيون والمنظمات التي أنشؤوها لتمرير أجنداتهم العدوانية
صباغ خلال لقائه السفير الموريتاني بدمشق: أهمية تفعيل العمل البرلماني المشترك
قوات الاحتلال الأمريكي تسرق كمية جديدة من قمح صوامع تل علو بريف الحسكة وتنقلها إلى شمال العراق
الربيع في قرية درتي بريف طرطوس
2021-03-12
تصوير: سماهر سلوم
ريف طرطوس
2021-03-12
anwar
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