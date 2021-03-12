الصين تستضيف منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية

كوالالمبور-سانا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسمياً اليوم أن الصين ستستضيف منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات سورية والصين والمالديف وغوام وسيلعب منتخبنا مع غوام في السابع من حزيران القادم ومع المالديف في الحادي عشر من الشهر نفسه ومع الصين في الخامس عشر منه.

وكان الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم قررا تأجيل التصفيات الآسيوية المشتركة لنهائيات بطولتي كأس العالم واسياً إلى شهر حزيران المقبل بسبب جائحة كورونا علماً أن منتخبنا لديه خمس عشرة نقطة برصيده في التصفيات حصدها من خمسة انتصارات على الفلبين 5-2 وعلى المالديف 2-1 وعلى غوام 4-صفر وعلى الصين 2-1 وعلى الفلبين مرة ثانية 2-1.