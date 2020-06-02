الجهات المختصة تفكك أكثر من 700 لغم وعبوة ناسفة شرق السلمية بريف حماة

حماة-سانا

خلال متابعتها لعمليات تمشيط وتأمين المناطق المحررة من الإرهاب فككت الجهات المختصة أكثر من 700 لغم وعبوة ناسفة من مخلفات الإرهابيين في المنطقة الممتدة شرق مدينة السلمية بريف حماة.

وذكر مراسل سانا أن “أكثر من 700 لغم وعبوة ناسفة من مخلفات الإرهابيين فككتها الجهات المختصة خلال عمليات التمشيط التي تقوم بها في محيط طريق أثريا ضمن المنطقة الممتدة شرق مدينة سلمية بريف حماة”.

وعمدت التنظيمات الإرهابية في كل المناطق التي دخلت إليها إلى زرع المفخخات والألغام والعبوات الناسفة قبل اندحارها حيث تعمل عناصر الهندسة في الجيش العربي السوري على تطهير المناطق المحررة تباعاً لتأمين الطرق الواصلة بين المدن والبلدات وضمان عودة المهجرين إلى منازلهم.

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