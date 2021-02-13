فيسبوك تطور ساعة يد ذكية بخصائص صحية

نيويورك-سانا

بدأت شركة فيسبوك تطوير ساعة يد ذكية بخصائص صحية ذكية.

ونقلت رويترز عن موقع ذي إنفورميشن لأخبار التكنولوجيا قوله إن الشركة تطور حاليا ساعة يد ذكية تتيح للمستخدمين إرسال الرسائل وتضم خصائص تتعلق بالصحة واللياقة البدنية.

وأوضح الموقع أن فيسبوك تخطط للبدء في بيع الساعة الجديدة العام المقبل مضيفا إن الساعة الذكية الجديدة بالشبكات الخلوية وهو ما سيتيح لمستخدميها إمكانية إرسال رسائل والاتصال بخدمات أو أجهزة شركات الصحة واللياقة البدنية.

ودخلت فيسبوك قطاع إنتاج الأجهزة في السنوات الأخيرة وطرحت منتجات منها جهاز الواقع الافتراضي أوكيولس وجهاز دردشة الفيديو بورتال.