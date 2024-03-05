خلل فني يؤثر على مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول العالم

واشنطن-سانا

أصاب خلل فني موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ومنصات أخرى تابعة لشركة (ميتا) أدى لإخراج عدد كبير من المستخدمين من حساباتهم الشخصية، حيث أبلغ مستخدمون بمناطق مختلفة من العالم عن انقطاع الخدمة على منصات شركة ميتا وتحديداً فيسبوك وانستغرام.

وأفاد موقع (داون ديتكتر) المتخصص في اكتشاف انقطاع الخدمات على مواقع الإنترنت والتطبيقات بأن “العديد من المستخدمين أبلغوا عن تسجيل خروجهم من منصة فيسبوك دون وجود خيار لتسجيل الدخول مرة أخرى، كما تنطبق مشكلات تسجيل الدخول على كل من التطبيق وموقع الويب، فيما أبلغ آخرون عن مشكلات تتعلق بإعادة تعيين كلمات المرور الخاصة بهم واستخدام الأمان الثنائية لتسجيل الدخول”.

من جانبه قال مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ في تغريدة له على موقع اكس: إن الخلل تقني وسنعيد برامجنا إلى العمل.

وأثار انقطاع الخدمة القلق بين الشركات التي تعتمد على فيسبوك في التسويق، ما سلط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه المنصة في التواصل العالمي.

وهذا الاضطراب في المنصات الاجتماعية ليس الأول من نوعه فقد أبلغ ملايين الأشخاص عن مشاكل في استخدام فيسبوك خلال الأعوام الماضية.

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