نيويورك تايمز: بايدن سيلغي إجراءات ترامب حول حظر السفر مع عدة دول ويعود إلى اتفاق باريس للمناخ

واشنطن-سانا

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” اليوم بأن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سيلغي حظر السفر مع العديد من الدول وينضم مجدداً إلى اتفاق باريس للمناخ في اليوم الأول من ولايته.

ونقلت الصحيفة عن رئيس موظفي البيت الأبيض بإدارة بادين رون كلاين قوله إن الرئيس المنتخب يعتزم إصدار سلسلة من الأوامر التنفيذية التي ستكون جوهرية ورمزية تشمل إلغاء حظر الرحلات الجوية مع العديد من البلدان ذات الغالبية المسلمة والانضمام إلى اتفاق باريس للمناخ.

وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وقع في الـ 27 من كانون الثاني عام 2017 مرسوماً بحظر الهجرة والسفر بصورة “مؤقتة” من سبع دول إلى الولايات المتحدة وهي سورية وإيران والعراق وليبيا واليمن والسودان والصومال ما أثار حملة تنديد دولية واسعة اعتبرت أن القرار عنصري ومخالف لحقوق الإنسان وكذلك قرر الانسحاب من اتفاق باريس الخاص بالمناخ.

وأضاف كلاين أن بايدن يعتزم تمديد القيود الوبائية على عمليات الإخلاء ودفع قروض الطلاب والطلب من الوكالات معرفة كيفية لم شمل الأطفال المنفصلين عن عائلاتهم على الحدود.