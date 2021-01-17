فيسبوك يحظر الإعلانات المروجة للأسلحة ومعدات الحماية في الولايات المتحدة

كاليفورنيا-سانا

قالت شركة فيسبوك اليوم إنها ستحظر الإعلانات عن ملحقات الأسلحة ومعدات الحماية في الولايات المتحدة حتى يومين على الأقل بعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في الـ20 من كانون الثاني في أعقاب الهجوم الذي شنه أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب على مبنى الكابيتول في واشنطن في الـ 6 من الشهر الجاري.

ونقلت رويترز عن فيسبوك قولها في تدوينة لها: “نحن نحظر بالفعل إعلانات الأسلحة والذخيرة وتحسينات الأسلحة مثل كاتمات الصوت.. لكننا سنحظر الآن أيضاً الإعلانات عن الملحقات”.

وكان ثلاثة من أعضاء ديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي وجهوا رسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوغربيرج يوم أمس يطلبون منه حظراً دائماً لإعلانات المنتجات المصممة بشكل واضح لاستخدامها في القتال المسلح.