فوز منتخب السويداء على منتخب دمشق في مباراة بكرة الطائرة للرياضات الخاصة

السويداء-سانا

فاز منتخب السويداء على منتخب دمشق بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة للكرة الطائرة للرياضات الخاصة بوضعية الجلوس التي جمعتهما اليوم على أرض صالة الباسل بمدينة المزرعة الرياضية بمناسبة أعياد تشرين.

وفي تصريح لمندوب سانا الرياضي أشار مدرب السويداء اياد الحجار إلى أن نتيجة المباراة أعطت دفعا معنويا كبيرا لفريقه وعكست مدى التطور في مستواه رغم قصر عمره التدريبي قياسا بمنتخب دمشق الذي يعد أفضل المنتخبات السورية بهذا اللون من الرياضة.

وذكرت عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي بالسويداء رئيسة مكتب المراكز التدريبية والرياضات الخاصة والرياضة للجميع رزان الدالي أن المباراة التي نظمتها اللجنة الفنية للرياضات الخاصة بإشراف اللجنة التنفيذية تأتي في إطار توفير فرص احتكاك بين الفرق الرياضية.