الصحة الإيرانية: لقاح كورونا الإيراني يدخل مرحلة الاختبارات على البشر قريباً

طهران-سانا

أعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سعيد نمكي أن اللقاح الإيراني المضاد لفيروس كورونا المستجد تجاوز مرحلة الاختبارات على الحيوانات وسيدخل مرحلة الاختبار على البشر قريبا.

ولفت نمكي في تصريح له اليوم إلى أن مراحل اختبار لقاح كورونا جارية في البلاد في الوقت الحاضر من قبل 5 فرق حققت 3 منها تقدما جيدا وهي تتابع عملها وفقا للمعايير العالمية.

وأضاف نمكي “إننا نأمل في ضوء هذه الوتيرة بأن نعلن في القريب العاجل عن أخبار جيدة للشعب الإيراني بشأن صنع اللقاح المضاد للفيروس”.

إلى ذلك أعلنت الوزارة اليوم وفاة 322 شخصا بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين بالمرض إلى 31 ألفا و34 شخصا.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري في تصريح لها إنه تم تسجيل 5 آلاف و39 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 539 ألفا و670 لغاية الآن.

وأضافت سادات لاري إن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 434 ألفا و676 شخصا حتى اليوم.