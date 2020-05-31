الخارجية السودانية تستدعي القائم بالأعمال الأثيوبي احتجاجاً على هجمات مسلحة مدعومة بقوات أثيوبية على أراض سودانية

الخرطوم-سانا

استدعت وزارة الخارجية السودانية أمس القائم بالأعمال الأثيوبي للاحتجاج على توغل مليشيات أثيوبية مدعومة من الجيش الأثيوبي وشنها هجمات أدت إلى مقتل وإصابة عدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة ومواطنين سودانيين بينهم أطفال.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن إدارة دول الجوار بالوزارة نقلت للقائم بالأعمال الأثيوبي إدانة ورفض الحكومة السودانية لهذا الاعتداء الآثم الذي يأتي في وقت كانت فيه الاستعدادات تجري في الخرطوم لعقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة رفيعة المستوى لقضايا الحدود التي يرأسها من الجانب السوداني وزير رئاسة مجلس الوزراء ومن الجانب الأثيوبي نائب رئيس الوزراء وطالبت باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف مثل هذه الاعتداءات.

ونبهت الإدارة إلى أن استدامة وتطوير التعاون بين البلدين لا بد أن يبنى على الاحترام المتبادل لسيادة واستقلال وحدود كل منهما وحق شعبيهما في العيش في أمان وسلام واستخدام مواردهما الطبيعية والاقتصادية دون توغل أو اعتداء من أي طرف على الآخر.

وكانت القوات المسلحة السودانية أعلنت مقتل ضابط وإصابة عدد من الجنود والمدنيين السودانيين الخميس الماضي إثر هجمات من مجموعات مسلحة مسنودة بقوات أثيوبية على بعض المشاريع الزراعية بمنطقة بركة نوريت وقرية الفرسان وتواصل الاعتداء ليشمل الاشتباك مع القوة العسكرية السودانية في معسكر بركة نورين.