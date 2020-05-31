الحرارة توالي ارتفاعها وتحذير من تشكل الضباب في عدد من المناطق

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يستمر الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام سديميا في المناطق الشرقية والبادية مائلاً للبرودة ليلاً خاصة في المناطق الجبلية محذرة من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والقلمون وغوطة دمشق في ساعات الصباح الباكر والرياح غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط خلال ساعات بعد الظهر والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…