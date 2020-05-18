18 أيار 1804- تنصيب نابليون بونابرت إمبراطوراً على فرنسا

دمشق-سانا

1291 – المماليك يسيطرون على مدينة عكا بعد طرد الصليبيين منها.

1803 – المملكة المتحدة تعلن الحرب على فرنسا بسبب تدخل نابليون بونابرت في شؤون إيطاليا وسويسرا.

1804 – تنصيب نابليون بونابرت إمبراطوراً على فرنسا.

1899 – انعقاد مؤتمر لاهاي الأول للسلام بحضور 26 دولة واتفق فيه الحاضرون على حل المنازعات بطرق سلمية وحددوا قوانين الحرب.

1980 – إطلاق أول صاروخ صيني عابر للقارات ليصيب هدفا بالمحيط الهادي.

1990 – توحيد العملة بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية.

2004 – سونيا غاندي تتنازل عن رئاسة الحكومة الهندية بعد فوزها في الانتخابات البرلمانية.

2009 – سريلانكا تعلن مقتل زعيم منظمة نمور تحرير التاميل فيلوبيلاي برابهاكاران.

من مواليد هذا اليوم…

1868 – القيصر نيكولاي الثاني إمبراطور روسيا الثامن عشر والأخير في الإمبراطورية الروسية.

1872 – بيرتراند راسل فيلسوف وعالم رياضيات وكاتب إنكليزي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1950.

1920 – البابا يوحنا بولس الثاني بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية الأسبق.

من وفيات هذا اليوم…

1922 – شارل لافران طبيب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1907.

2007 – بيير دي جين عالم فيزياء فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1991.

أعياد ومناسبات …

اليوم العالمي للمتاحف.

اليوم العالمي للقاح ضد الإيدز.

عيد العلم في هايتي.