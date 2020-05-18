18 أيار 1804- تنصيب نابليون بونابرت إمبراطوراً على فرنسا

دمشق-سانا
1291 – المماليك يسيطرون على مدينة عكا بعد طرد الصليبيين منها.
1803 – المملكة المتحدة تعلن الحرب على فرنسا بسبب تدخل نابليون بونابرت في شؤون إيطاليا وسويسرا.
1804 – تنصيب نابليون بونابرت إمبراطوراً على فرنسا.
1899 – انعقاد مؤتمر لاهاي الأول للسلام بحضور 26 دولة واتفق فيه الحاضرون على حل المنازعات بطرق سلمية وحددوا قوانين الحرب.
1980 – إطلاق أول صاروخ صيني عابر للقارات ليصيب هدفا بالمحيط الهادي.
1990 – توحيد العملة بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية.
2004 – سونيا غاندي تتنازل عن رئاسة الحكومة الهندية بعد فوزها في الانتخابات البرلمانية.
2009 – سريلانكا تعلن مقتل زعيم منظمة نمور تحرير التاميل فيلوبيلاي برابهاكاران.
من مواليد هذا اليوم…
1868 – القيصر نيكولاي الثاني إمبراطور روسيا الثامن عشر والأخير في الإمبراطورية الروسية.
1872 – بيرتراند راسل فيلسوف وعالم رياضيات وكاتب إنكليزي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1950.
1920 – البابا يوحنا بولس الثاني بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية الأسبق.
من وفيات هذا اليوم…
1922 – شارل لافران طبيب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1907.
2007 – بيير دي جين عالم فيزياء فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1991.
أعياد ومناسبات …
اليوم العالمي للمتاحف.
اليوم العالمي للقاح ضد الإيدز.
عيد العلم في هايتي.