مغنيات كورال غاردينيا النسائي يطلقن أغنية عن فيروس كورونا من بيوتهن

دمشق-سانا

أطلقت مغنيات كورال غاردينيا النسائي أغنية جديدة عبر صفحات الكورال على وسائل التواصل الاجتماعي تتناول ظروف الحجر الصحي من فيروس كورونا.

الأغنية التي اقتبس لحنها من الأغنية الشهيرة “ترنيمة الأجراس” تم تصويرها بحيث تنشد كلماتها كل مغنية في كورال غاردينيا من منزلها.

وقالت المغنية غادة حرب قائد كورال غاردينيا في تصريح لـ سانا: “جاءت فكرة الأغنية من كوننا جميعا موجودين في المنازل بسبب الحجر الصحي للوقاية من فيروس كورونا حيث خطرت لي فكرة وضع كلمات تعبر عن الحالة التي نعيشها خلال هذه الفترة وغنائها بلحن للمؤلف الأوكراني مايكولا ليونتفيتش”.

وتأتي هذه الأغنية كثاني مبادرة لكورال غاردينيا بعد أغنية ايماني ساطع للسيدة فيروز والتي أطلقتها مغنيات الكورال مع بداية فترة الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي بمقطع مصور بحيث تغني كل واحدة منهن من منزلها والذي جاء من اعداد المسؤولة الإدارية في الكورال المغنية والموسيقية سفانة بقلة.

وحول أغنية إيماني ساطع أوضحت المغنية غادة أن حالة القلق التي انتابت الكثيرين لدى بدء تطبيق إجراءات الوقاية الاحترازية من فيروس كورونا دفعت مغنيات الكورال إلى التعبير عن هذه الحالة بمناجاة الخالق ورجائه عبر هذه الأغنية على أمل أن يظهر نور يوصل البشرية إلى النجاة من هذا الوباء.

محمد سمير طحان