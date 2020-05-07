اختتام بطولة السويداء بالكيك بوكسينغ لقتال الشدو (قتال الظل) عبر الإنترنت

السويداء-سانا

اختتمت اليوم بالسويداء بطولة المحافظة بالكيك بوكسينغ لقتال الشدو “قتال الظل” لفئتي الأشبال والشبلات وذلك عبر الإنترنت والتي أقامتها اللجنة الفنية بإشراف اتحاد اللعبة بمشاركة 35 لاعبا ولاعبة.

وفاز بفئة الأشبال لوزن تحت 32 كغ جاد زيتونة تلاه مضر النبواني ثم عمر أبو صعب وبوزن تحت 42 كغ اللاعب سامر الخطيب أعقبه وسام السمان وطلال نصر على التوالي بينما جاء أولا بوزن فوق 42 كغ ريان غرز الدين تاركا المركزين الثاني والثالث لكل من لؤي أبو صعب وحمزة الدبيسي.

وفازت بفئة الشبلات للوزن المفتوح اللاعبة لانا صيموعة تلتها غزل جربوع ثم شام الخطيب وحنين أبو راس على التوالي.

وفي تصريح لمندوب سانا الرياضي أشار عضو اتحاد الكيك بوكسينغ زاهر التقي إلى أن البطولة كانت خطوة مميزة بعد فترة من انقطاع اللاعبين عن البطولات جراء الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا مبينا أنها شهدت مشاركة واسعة مع تغيب بعض اللاعبين لأسباب تتعلق بعدم القدرة على التواصل.

وذكر التقي أنه تم تقييم النتائج من خلال لجنة تحكيم شاهدت جميع الفيديوهات المرسلة للاعبين خلال تأدية الحركات مشيرا إلى أن الحاصلين على المركز الأول من كل فئة تم ترشيحهم لبطولة الجمهورية.

عمر الطويل