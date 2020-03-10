تواصل استقبال طلبات الراغبين بالترشح لانتخابات مجلس الشعب.. القاضي رحمه: إقبال كبير في حمص وخاصة من فئة العمال والفلاحين

حمص-سانا

تواصل لجان الترشيح في المحافظات لليوم السادس على التوالي استلام طلبات الراغبين بالترشح لانتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث المقررة في الثالث عشر من نيسان المقبل.

القاضي حيدر رحمه رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات في ختام جولته اليوم على مقر لجنة الترشيح في محافظة حمص أشار في تصريح لـ سانا إلى الإقبال الكبير من قبل المرشحين في المحافظة وخاصة من فئة العمال والفلاحين حيث وصل عدد المتقدمين بطلبات الترشح حتى الثالثة من عصر اليوم إلى 450 شخصاً.

ولفت القاضي رحمه إلى مواصلة استلام طلبات الراغبين بالترشح حتى السابعة من مساء غد وهو اليوم الأخير المحدد لقبول الطلبات مبيناً أنه يمكن تمديد هذا الوقت لساعات إضافية بحيث يتمكن كل الراغبين من تقديم طلباتهم إلى اللجان المذكورة.

من جهتها أعربت القاضي هبة سيف الدين فطوم عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات عن ارتياحها لسير عمليات التقدم في قاعات لجان الترشيح للانتخابات في حمص منوهة بأهمية المشاركة الكبيرة للمرأة في الترشح.

بدوره اعتبر المحامي العام بحمص خالد عز الدين أن الإقبال الكبير للترشح إلى الانتخابات في حمص دليل أكيد على الوعي والإيمان بالديمقراطية ورسالة للجميع أن سورية بلد ديمقراطي يحكمه الشعب.

من جانبه القاضي علي سليمان عضو اللجنة الفرعية للانتخابات بحمص أوضح أن اليوم قبل الأخير لاستلام طلبات الراغبين بالترشيح للانتخابات شهد إقبالاً كبيراً قياساً بالأيام الماضية مؤكداً أن عمليات استلام الطلبات سارت وفق الأصول القانونية ولم تشبها أي عراقيل.

وعبر عدد ممن يقدمون طلبات ترشيحهم للانتخابات عن أملهم بالفوز بالانتخابات التي تعني تمثيلهم لقضايا المواطنين لافتين إلى إن مجلس الشعب سيبقى المنبر المدافع عن قضايا الشعب والمحقق لطموحاته.

وفي اللاذقية بين رئيس اللجنة القضائية الفرعية لقبول طلبات الترشح لعضوية مجلس الشعب أن عدد المتقدمين في محافظة اللاذقية عن الفئتين أ وب حتى ظهر اليوم وصل إلى 222 متقدماً من مختلف الفئات المجتمعية والإقبال واضح من الشباب والعنصر النسائي ولايزال التسجيل مستمراً حتى يوم غد.

وفي درعا شكلت نسبة طلبات الترشيح ممن يحملون شهادات جامعية أكثر من 60 بالمئة من المرشحين وبين القاضي أحمد الهرش رئيس لجنة قبول طلبات الترشيح لانتخابات مجلس الشعب في المحافظة أن عدد المتقدمين اليوم بلغ نحو 80 شخصاً بينما زاد العدد الكلي منذ فتح باب الترشيح على 180 شخصاً لافتاً إلى أن 60 بالمئة من المتقدمين يحملون شهادات جامعية منهم 10 نساء.