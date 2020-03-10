الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً لنظام بيدو للملاحة

بكين-سانا

أطلقت الصين قمراً صناعياً جديداً لنظام بيدو للملاحة من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين لتصبح على بعد خطوة واحدة من إكمال النظام العالمي بأكمله.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا أنه تم إطلاق القمر الـ 54 من نظام بيدو إلى مداره الثابت إلى الأرض على متن صاروخ حامل من طراز لونغ مارش 3 بي وفق ما هو مخطط له.

وقال تشن تشونغ قوي كبير مصممي أقمار بي دي أس 3 من أكاديمية كاست إن القمر الصناعي الجديد لديه وظائف وإشارات أكثر وهو أكبر حجماً وأطول عمراً بين جميع الأقمار الصناعية التي تم تصميمها ويعتمد على منصة دونغفانغهونغ 3 بي التي تعد حالياً إحدى أكبر منصات الأقمار الصناعية المستخدمة في الصين ويمكنها حمل المزيد من الوقود لضمان حياة طويلة.

وبالمقارنة مع أنظمة الملاحة الأخرى في العالم فإن تصميم نظام بيدو فريد من نوعه بما في ذلك المدار الأرضي المتوسط والمدار الأرضي المتزامن مع الأرض والأقمار الصناعية في المدار الثابت بالنسبة للأرض.

ويمكن للقمر الجديد أن يقدم خدماته للمركبات بدون سائق وإرساء السفن بدقة وكذلك إقلاع وهبوط الطائرات وسيتم استخدامه على نطاق واسع في مجالات الاتصالات والطاقة الكهربائية والتمويل ورسم الخرائط والنقل ومصائد الأسماك والزراعة والغابات.