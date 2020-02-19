روحاني: الحظر الأمريكي الجائر على الشعب الإيراني عمل إرهابي

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الحظر الأمريكي الجائر المفروض على الشعب الإيراني عمل إرهابي.

وشدد روحاني خلال اجتماع للحكومة الإيرانية اليوم على أن إيران كسرت جزءا مهما من إجراءات العقوبات الأمريكية في الفترة الماضية وقال “مخطئ من يقول إننا لا نستطيع كسرها”.

وأشار روحاني إلى أن الاتفاق النووي بين إيران والمجموعة الدولية ما زال قائما رغم كل الإجراءات والمحاولات الأمريكية لإجهاضه موضحا أن “الولايات المتحدة بعثت رسائل عديدة تطلب فيها الحوار مع إيران بهذا الخصوص وهو ما يدل على أننا في موقف قوة لا في موقف ضعف”.

وقال روحاني “بإمكاننا جعل واشنطن تندم على ممارساتها تجاهنا… والسبيل هو الوحدة واحد المظاهر الأساسية لذلك هو المشاركة الفعالة في الانتخابات البرلمانية المقررة بعد يومين وخصوصا أن المشاركة الجماهيرية الكثيفة فيها ستزعج وتغضب الإدارة الأمريكية” مشددا على ضرورة التنسيق بين السلطات الثلاث الحكومة والسلطة القضائية ومجلس الشورى لإنجاز هذا الاستحقاق.