الصين تندد بالإجراءات الأميركية بحق وسائل إعلامها الرسمية

بكين-سانا

نددت بكين بقرار واشنطن تشديد الإجراءات بحق وسائل الإعلام الرسمية الصينية في الولايات المتحدة وتصنيفها “كيانات حكومية رسمية” معتبرة أنها غير مقبولة وغير منطقية.

وقال قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم في تصريحات نقلتها وكالة فرانس برس الولايات المتحدة لطالما نادت بحرية الصحافة لكنها تتدخل في العمل المعتاد لوسائل الاعلام الصينية في الولايات المتحدة وتعرقله محذرا من أن بكين “تحتفظ بحق الرد على هذه المسالة”.

الى ذلك أعلنت الصين أنها سحبت بطاقات عمل ثلاثة صحفيين من صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية بسبب عنوان “عنصري” لمقال رأى نشر في وقت سابق هذا الشهر.

وقال قنغ بهذا الصدد إن “المقال الذي حمل عنوان “الصين هي الرجل المريض الفعلي في آسيا” ينطوي على تمييز عنصري” لافتا إلى أن الصحيفة لم تصدر اعتذارا رسميا أو تجرى تحقيقا بشأن المقال.

ويأتي رد الفعل الصيني بعد أن أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في وقت سابق اليوم أن الولايات المتحدة ستعامل وسائل الاعلام الصينية الرسمية على انها كيانات حكومية مصنفة خمسة منها “كيانات حكومية رسمية” بموجب قانون البعثات الأجنبية ما يعنى أنها ستعامل كما لو كانت مواقع دبلوماسية تابعة للحكومة الصينية وتخضع لنفس القيود.

وهذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات الأميركية التي تستهدف الصين حيث شهدت العلاقات بين الجانبين مؤخرا توترا شديدا على خلفية تدخل واشنطن في شؤون هونغ كونغ اضافة الى افتعال الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربا تجارية مع الصين وفرضه رسوما على واردات وبضائع صينية في محاولة يائسة للضغط على بكين لتقديم تنازلات تجارية غير قانونية وهو ما ردت عليه الصين بإجراءات مماثلة ضمن حقها الطبيعي بالرد.