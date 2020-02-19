دراسة: خمول المراهقين قد يزيد تعرضهم للاكتئاب

لندن-سانا

كشفت دراسة علمية أن خمول المراهقين قد يزيد تعرضهم للإصابة بالاكتئاب عن أقرانهم النشطين مشيرة إلى أن التمارين الخفيفة مثل المشي قد تساعد في تقليل هذا الخطر.

ونقلت رويترز عن الباحثين الذين أعدوا الدراسة قولهم إنه “وبعد متابعة أكثر من 4000 شاب من سن 12 إلى 18 عاما وجدنا أن مستويات النشاط البدني انخفضت مع تقدم الأطفال في العمر لكن أولئك الذين كانوا أكثر خمولا بين عمر 12 و16 عاما باتوا الأكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب في عمر 18 عاما وعلى العكس كان الأطفال الذين مارسوا نشاطا بدنيا خفيفا أو زادوه على مر السنين أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب عند بلوغهم هذا السن”.

وقال آرون كاندولا الذي أشرف على فريق الدراسة وهو من كلية لندن الجامعية في بريطانيا: “تشير نتائجنا إلى أنه يجب على الشباب الحد من أسلوب الحياة الخامل وزيادة نشاطهم الخفيف خلال فترة المراهقة … هذا يمكن أن يقلل من خطر الاكتئاب في المستقبل … يجب على معظم الأطفال ممارسة أي نشاط لمدة 60 دقيقة يوميا”.

وذكر الباحثون أن النشاط البدني يساعد في تحسين الثقة بالنفس ويقلل الإصابة بالالتهابات أو يحفز نمو خلايا عصبية جديدة في الدماغ.