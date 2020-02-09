9 شباط1971 – عودة مركبة الفضاء أبولو 14 إلى الأرض بعد هبوطها على سطح القمر

دمشق-سانا

1825 – مجلس النواب الأمريكي يصوت على انتخاب جون كوينسي آدامز رئيسا للولايات المتحدة وذلك بسبب عدم حصول أي مرشح رئاسي على أغلبية الأصوات وكان آدامز قد حصل على أصوات أقل بقليل من أندرو جاكسون بالانتخابات العامة.

1946- وفاة رئيس الديوان الملكي في مصر أحمد حسنين باشا وذلك نتيجة حادث سيارة.

1959 – الإعلان عن الدستور الكوبي.

1963 – إعدام رئيس وزراء العراق عبد الكريم قاسم .

1971 – عودة مركبة الفضاء أبولو 14 إلى الأرض بعد هبوطها على سطح القمر.

1979 – انتخاب الشاذلي بن جديد رئيسا للجزائر.

1992 – إعلان حالة الطوارئء في الجزائر بعد الأزمة السياسية فيها.

2001 – الغواصة الأمريكية /غرينفيل/ تصطدم بسفينة يابانية ما يؤءدي إلى غرقها.

من مواليد هذا اليوم

1773 – ويليام هنري هاريسون رئيس الولايات المتحدة التاسع.

1943 – جوزيف ستيجلز اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2001/.

من وفيات هذا اليوم

1946 – أحمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكي المصري.

1994 – هوارد تيمن عالم أمريكي في علم الوراثة حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1975/.

2001 – هيربرت سيمون اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1978/.

اعياد ومناسبات

عيد القديس مارون.