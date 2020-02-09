ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 811

بكين -سانا

أعلنت بكين اليوم أن فيروس كورونا المستجد أودى بحياة 811 شخصا في الصين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن لجنة الصحة الوطنية الصينية قولها في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إن الوباء أصاب حتى اليوم 37 ألفاً و198 شخصا في الصين أي ما يزيد على 2600 إصابة جديدة سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة.

وأشارت إلى أن الساعات الـ 24 الماضية سجلت وفاة 89 شخصاً أغلبيتهم العظمى في هوبي هذه المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان في أواخر كانون الأول.

وكانت السلطات الصحية الصينية أعلنت في حصيلة أمس ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 722 وأكثر من 34500 مصاب.