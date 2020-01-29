شغف الحروف.. لقاء شعري يحفل بنصوص من الموزون إلى النثر

دمشق-سانا

“شغف الحروف” عنوان اللقاء الشعري الذي أقامه المركز الثقافي العربي في العدوي لخمسة من الشعراء قدموا نصوصا التزمت الأصالة الشعرية مع حضور أقل لنصوص نثرية عبرت عن حالات إنسانية واجتماعية وعاطفية.

الشاعرة ميادة سليمان قرأت نصوصا شعرية التزم بعضها بالبحر المتقارب وبعضها خرج عن الوزن متطرقة عبرها لمواضيع إنسانية واجتماعية بصورة عفوية وصادقة.

وقدم الشاعر قاسم فرحات عددا من نصوصه الشعرية التي تباينت بين الشطرين والتفعيلة وظهر فيها حب الوطن والانتماء والالتزام باللغة الشعرية الأصيلة.

وألقت الشاعرة إيمان موصللي عددا من النصوص الشعرية بأسلوب نثري عبرت فيها عن حالات إنسانية وعاطفية بلغة فنية عالية وأحيانا بلغة القص الشعري.

وجاءت نصوص الشاعر الدكتور زهير دوه جي معبرة عبر موسيقا الشعر عن حالات عاطفية من خلال انفعال وجداني صادق واحساس عفوي.

واعتمد الشاعر الدكتور أسامة حمود في قصائده على الالتزام بالنص الشعري الموزون والعاطفة الصادقة فجمع بين القص الشعري والصورة ليعبر عن مكنوناته الداخلية.

محمد خالد الخضر