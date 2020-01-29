صحفي تركي: أردوغان لا يلتزم بتعهداته وهو مستمر بدعم الإرهابيين في إدلب

أنقرة-سانا

أكد الصحفي التركي جاغلار تكين أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان لا يلتزم بأي من تعهداته التي قطعها بخصوص التخلص من الإرهابيين في إدلب بل يواصل دعمه المجموعات الإرهابية في سورية والتدخل السافر والمباشر في شؤونها.

وقال تكين في حديث لقناة (أي ار تي ال 1) التركية: الإعلام الموالي لأردوغان “يكذب دائما بشأن سورية ونهج أردوغان الإخواني في المنطقة” مضيفا إن على هذا الإعلام ومن قبله مسؤولو النظام أن يقولوا لنا ماذا يفعل الجيش التركي في الشمال السوري ولماذا تقوم تركيا بتمويل وتدريب وتسليح عشرات الآلاف من الإرهابيين قبل إلقاء الاتهامات بخصوص الوضع في سورية.

ودعم نظام أردوغان على مدى السنوات الماضية التنظيمات الإرهابية في سورية بالمال والسلاح وأقام للإرهابيين مراكز إيواء على الحدود وقام بشراء النفط السوري من تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية.