فتح: الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله وسيتصدى لكل مخططات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

أكدت حركة فتح الفلسطينية أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي بمخططاته الاستيطانية والتي تهدف إلى الاستيلاء على مساحات واسعة من الضفة الغربية أمر خطير ويخالف القانون الدولي.

ونقلت وكالة وفا عن المتحدث باسم الحركة إياد نصر قوله في بيان اليوم إن المخططات التي أعلن عنها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه نفتالي بينيت حول ضم أراض جديدة من الضفة الغربية من خلال توسيع عمليات هدم منازل الفلسطينيين واقتلاع الأشجار المعمرة وتخريب المزروعات والاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي تخالف القرارات الدولية التي تعتبر الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي وتطالب بوقفه.

وشدد نصر على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله وسيتصدى لكل مخططات الاحتلال حتى تحرير كامل أراضيه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

وطالب نصر المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف انتهاكات وجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وتوفير الحماية لهم.