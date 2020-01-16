وزير خارجية ألمانيا: حفتر أكد التزامه بوقف إطلاق النار في ليبيا

برلين-سانا

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر وافق على الالتزام بوقف إطلاق النار وأعرب عن استعداده للمشاركة في مؤتمر دولي مرتقب الأحد القادم حول ليبيا في برلين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ماس قوله في تغريدة نشرتها وزارة الخارجية عقب محادثات أجراها في بنغازي “إن المشير حفتر أوضح أنه يرغب بالمساهمة في إنجاح مؤتمر برلين بشأن ليبيا وهو مستعد من حيث المبدأ للمشاركة.. كما وافق على الالتزام بوقف إطلاق النار”.

وعقدت في العاصمة الروسية موسكو في وقت سابق محادثات حول وقف إطلاق النار في ليبيا بين وزيري الخارجية والدفاع الروسيين سيرغي لافروف وسيرغي شويغو ووزيري خارجية ودفاع النظام التركي وقائد الجيش الليبي حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

وأعلنت حكومة الوفاق الأحد الماضي موافقتها على وقف إطلاق النار وذلك بعد ساعات من صدور إعلان مماثل عن الجيش الليبي بقيادة حفتر.

وتشهد ليبيا منذ عدوان حلف شمال الأطلسي “ناتو” عليها عام 2011 حالة من الفوضى والانفلات الأمني في ظل انتشار السلاح والتنظيمات الإرهابية بينما يتنازع على السلطات حاليا طرفان أساسيان هما حكومة الوفاق بقيادة السراج والحكومة العاملة في شرق ليبيا التي يدعمها مجلس النواب في مدينة طبرق والجيش الليبي بقيادة المشير حفتر.