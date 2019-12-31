بانوراما لقاءات ومقابلات وزيارات وبرقيات الرئيس الأسد إضافة إلى المراسيم والقوانين التي أصدرها في عام 2019

دمشق-سانا

تبث الوكالة العربية السورية للأنباء سانا بانوراما تضم لقاءات ومقابلات وزيارات وبرقيات السيد الرئيس بشار الأسد إضافة إلى المراسيم والقوانين التي أصدرها خلال عام 2019.

كانون الثاني:

7 -1 السيد الرئيس بشار الأسد يستقبل وفدا من اتحاد المحامين العرب برئاسة ناصر حمود الكريوين الأمين العام للاتحاد، ويؤكد أهمية دور المنظمات والاتحادات الشعبية في صون وتوعية المجتمعات العربية وخاصة في ظل المؤامرات والأخطار التي تتهددها.

14 -1 الرئيس الأسد يستقبل حشمت الله فلاحت بيشه رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني والوفد المرافق له، ويؤكد أن العلاقة بين دمشق وطهران قامت منذ انطلاقتها على المبادئ والأخلاق واحترام إرادة الشعوب في تقرير مصيرها ورسم مستقبلها بعيداً عن أي تدخلات خارجية.

17 -1 الرئيس الأسد يستقبل وفدا من حزب روسيا الموحدة برئاسة ديمتري سابلين عضو مجلس الدوما، ويشير إلى أن الضغوط والسياسات التي تنتهجها بعض الدول الغربية ضد روسيا هي خير دليل على أن الحرب الإرهابية التي تم شنها على الشعب السوري لم تعد تقتصر على سورية فقط.

29 -1 الرئيس الأسد يستقبل إسحاق جهانغيري النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له ويؤكد أن الاتفاقيات بين سورية وإيران تحمل بعدا استراتيجيا وتشكل أساسا اقتصاديا متينا يسهم بتعزيز صمود البلدين في وجه الحرب الاقتصادية.

29 -1 الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 1 القاضي بتمديد العمل بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم.

شباط:

10 -2 الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 4 لعام 2019 القاضي بتعديل بعض مواد

قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953 وتعديلاته.

17 -2 الرئيس الأسد يستقبل رؤساء المجالس المحلية من جميع المحافظات السورية ويؤكد أن حماية الوطن لم تكن ممكنة لولا الإرادة الشعبية الواحدة عبر مختلف أطياف وشرائح المجتمع السوري.

23 -2 الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 69 للعام 2019 القاضي بمنح دورات امتحانية استثنائية للمستنفدين من طلاب المرحلة الجامعية الأولى.. وعام استثنائي للمستنفدين من طلاب دراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليا.. وإتاحة المجال للمفصولين من أطروحة الماجستير خلال فترة الحرب لإعادة قيدهم.. ومنح سنة إضافية لطلاب الماجستير والدكتوراه.. مع مراعاة ظروف الطلاب العسكريين في مختلف مراحل الدراسة الجامعية السابقة بتسهيلات إضافية.

25 -2 الرئيس الأسد يلتقي قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي الخامنئي في طهران، ويؤكد أن علاقات الأخوة الراسخة بين الشعبين كانت العامل الرئيسي في صمود البلدين بوجه مخططات الدول المعادية.

آذار:

10 -3 الرئيس الأسد يستقبل تشن شياودونغ مساعد وزير خارجية جمهورية الصين

الشعبية والوفد المرافق له، ويؤكد أن الحرب على الإرهاب في سورية جزء من حرب واسعة على الساحة الدولية.

18 -3 الرئيس الأسد يستقبل وفداً عسكرياً إيرانياً عراقياً مشتركاً ضم اللواء محمد باقري رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية والفريق أول الركن عثمان الغانمي رئيس أركان الجيش العراقي وعدداً من القيادات العسكرية من البلدين بحضور العماد علي عبد الله أيوب نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع، ويؤكد أن العلاقة التي تجمع سورية بإيران والعراق متينة تعززت في مواجهة الإرهاب ومرتزقته.

19 -3 الرئيس الأسد يستقبل سيرغي شويغو وزير الدفاع الروسي والوفد المرافق له ويؤكد أن العمل السوري الروسي المشترك والتنسيق عالي المستوى في المجالات كافة من العوامل الحاسمة في صمود سورية بوجه الإرهاب.

27 -3 الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 108 لعام 2019 القاضي بإحداث مجمع قضائي في ناحية شين في عدلية حمص.

31 -3 الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 4 للعام 2019 القاضي برفع قيمة استحقاقات والدي شهداء عسكريي قوى الأمن الداخلي “أحدهما أو كليهما” من المعاش لتصبح مساوية لاستحقاقات والدي شهداء عسكريي الجيش.

نيسان:

3 -4 الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 8 لعام 2019 القاضي بتعديل مواد من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 المتعلقة بمعالجة ظاهرة التسول.

4 -4 الرئيس الأسد يستقبل خورخيه أرياسا وزير السلطة الشعبية للعلاقات الخارجية الفنزويلي والوفد المرافق له، ويؤكد أن ما يحصل في فنزويلا مشابه لما حصل في سورية وهدفه الهيمنة على الدول ومصادرة قرارها المستقل.

14 -4 الرئيس الأسد يستقبل فالح الفياض مستشار الأمن الوطني العراقي، ويؤكد أن ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية يحتم على سورية والعراق المضي قدماً بكل ما من شأنه صون سيادتهما واستقلالية قرارهما.

16 -4 الرئيس الأسد يتقبل أوراق اعتماد الدكتور حفظ الرحمن سفيرا لجمهورية الهند وفابيو فاز بيتالوكا سفيرا للجمهورية الاتحادية البرازيلية لدى الجمهورية العربية السورية.

16 -4 الرئيس الأسد يستقبل محمد جواد ظريف وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له، ويشدد على أن التمسك بالمبادئ والمواقف الوطنية ووضع مصالح الشعب كأولوية كفيل بحماية أي بلد والحفاظ على وحدته.

19 -4 الرئيس الأسد يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سورية ألكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين والوفد المرافق، ويؤكد ضرورة العمل للتغلب على العوائق التي تحول دون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا حول إدلب والقضاء على الإرهاب فيها.

20 -4 الرئيس الأسد يستقبل يوري بوريسوف نائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية رئيس الجانب الروسي في اللجنة الروسية-السورية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، ويبحث معه التعاون القائم بين سورية وروسيا والاتفاقيات الثنائية الموقعة.

23 -4 الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 11 القاضي بإحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب “السورية للحبوب” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ومقرها مدينة الحسكة.

أيار:

14 -5 الرئيس الأسد يستقبل الكاثوليكوس آرام الأول كشيشيان راعي الكنيسة الأرمنية في بيت كيليكيا الكبير والوفد المرافق له، ويؤكد أن سورية كانت وستبقى الوطن لجميع أبنائها بغض النظر عن الدين أو العرق.

14 -5 الرئيس الأسد يترأس اجتماعاً دورياً للحكومة تركز حول ضرورة وضع آلية واستراتيجية محددة لكيفية تعزيز التواصل مع المواطن السوري في المرحلة المقبلة، ويؤكد أن الخطوة الأهم على طريق بناء تواصل فاعل مع المواطن هي الشفافية وتزويده بالمعلومة إن كان حول الأزمات والحالات الطارئة التي تواجه الحكومة ولها تأثير مباشر على حياة الناس أو التي يمكن أن تساعد الناس على فهم عمل الحكومة والمؤسسات الرسمية.

20 -5 الرئيس الأسد يفتتح مركز الشام الإسلامي الدولي لمواجهة الإرهاب والتطرف التابع لوزارة الأوقاف، ويقول : “لا يمكن لمن يخون وطنه أن يكون مؤمناً حقيقياً وصادقاً”.

22 -5 الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 12 لعام 2019 القاضي بإحداث شركة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى (الشركة العامة للدراسات الهندسية) ومقرها مدينة دمشق.

حزيران:

3 -6 الرئيس الأسد يستقبل البطريرك إريناوس بطريرك صربيا والوفد المرافق له بحضور بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، ويؤكد أن ما تعرض له البلدان من محاولات تدخل خارجية ووقوف شعبيهما في وجه ذلك يشكل قاعدة صلبة لبناء حوار وتعاون شعبي.

5 -6 الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر السعيد في رحاب جامع السيد الرئيس حافظ الأسد بدمشق.

18 -6 الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (17) لعام 2019 القاضي بمنح الأشخاص الذين لم يسددوا الرسوم السنوية المستحقة عليهم من بداية عام 2011 مدة ثلاثة أشهر لتسديد الرسوم المتوجبة عليهم قانونا لإعادة العمل ببراءات اختراعاتهم وفقا لأحكام القانون رقم (18) لعام 2012.

18 -6 الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (18) لعام 2019 القاضي بجواز تعيين 5 بالمئة من الخريجين الأوائل من السوريين ومن في حكمهم في كل معهد أو قسم أو تخصص يمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة في كل عام دراسي من دون إعلان أو مسابقة.

20 -6 الرئيس الأسد يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سورية ألكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين والوفد المرافق، واللقاء يتناول آخر تطورات الأوضاع في سورية والعمل السوري الروسي المشترك فيما يتعلق بهذه التطورات وفي مقدمتها القضاء على الإرهاب في المناطق التي ما زال يتواجد فيها.

30 -6 الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (19) لعام 2019 القاضي بإلغاء القانون رقم (27) لعام 2009 المتضمن إحداث اتحاد المصدرين السوري.

تموز:

2 -7 الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2019 المتضمن الإعفاءات من رسوم رخص البناء لذوي الشهداء وجرحى الجيش وقوى الأمن الداخلي لمرة واحدة عند قيامهم بإنشاء أو إصلاح أو ترميم أبنيتهم السكنية.

2 -7 الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2019 القاضي بإعفاء المواطنين السوريين الذين تأخروا في تسجيل واقعات الأحوال المدنية أو في الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية من الرسوم والغرامات إذا كان تأخرهم بسبب تعرض مناطقهم للأعمال الإرهابية أو بسبب تهجيرهم إلى داخل وخارج أراضي الجمهورية العربية السورية بفعل الأعمال الإرهابية.

2- 7 الرئيس الأسد يستقبل علي أصغر خاجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة والوفد المرافق له، ويؤكد وقوف سورية إلى جانب إيران وقيادتها في دفاعها عن حقوق شعبها ضد كل ما تتعرض له من تهديدات وإجراءات تنتهك جميع أسس القانون الدولي.

4 -7 الرئيس يشارك الشباب السوري السرياني الكاثوليكي جلسة حوارية مفتوحة في معسكرهم بدير القديس توما بصيدنايا ويؤكد أن المسيحيين لم يكونوا يوما طارئين في هذه الأرض بل كانوا وما زالوا بناة حضارتها إلى جانب إخوانهم المسلمين.

7 -7 الرئيس الأسد يستقبل يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، واللقاء يبحث التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة محاولات طمس الحقوق العربية التاريخية في ظل الأزمات والظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة حاليا.

12 -7 الرئيس الأسد يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سورية ألكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين والوفد المرافق، واللقاء يتركز حول الجهود المتواصلة لإحراز تقدم على المسار السياسي وخاصة ما يتعلق بتشكيل لجنة مناقشة الدستور وآليات وإجراءات عملها والمراحل المهمة التي وصلت إليها.

14 -7 الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2019 القاضي بتعديل المواد 10 و95 و113 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.

14 -7 الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2019 القاضي بمنح بطاقة تكريم تسمى (بطاقة جريح وطن) للمصابين بنسبة عجز 40 بالمئة فما فوق بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية وذلك لعسكريي الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وكل من أصيب وهو يقاتل بإمرة الجيش.

21 -7 الرئيس الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتبادلان برقيات التهنئة بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية روسيا الاتحادية.

22 -7 الرئيس الأسد يتلقى رسالة خطية من قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان نقلها الكاردينال بيتر تركسون رئيس المجلس الحبري لتعزيز التنمية البشرية المتكاملة، حيث أكد قداسة البابا موقفه الداعم لاستعادة الاستقرار في سورية ووقف معاناة الشعب السوري جراء الحرب وما نتج عنها.

31 -7 الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2019 القاضي بإضافة مادتين إلى قانوني الخدمة العسكرية وخدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي إضافة إلى تعديل مادتين من قانوني المعاشات العسكرية ومعاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي.

آب:

1 -8 الرئيس الأسد يوجه كلمة إلى القوات المسلحة عبر مجلة جيش الشعب بمناسبة الذكرى الـ 74 لتأسيس الجيش العربي السوري أكد فيها أن الجيش العربي السوري لم يدخر الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الوطن وأبنائه وسطر أروع صور البطولة والفداء في حربه على الإرهاب وفي تصديه للعدوان.

8 -8 الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2019 القاضي بمنح الموفد مدة سنة من أجل استكمال إجراءات تعيينه إذا حصل على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده.

10 -8 الرئيس الأسد يتلقى عددا من برقيات التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعربت عن الأمل بأن يعود على سورية بالنصر الكامل وأن يعم الأمن والأمان كامل ربوعها.

11 -8 الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب جامع الأفرم بدمشق.

20 -8 الرئيس الأسد يستقبل وفداً من حزب روسيا الموحدة برئاسة ديمتري سابلين عضو مجلس الدوما الروسي، ويؤكد أن الانتصارات التي تحققت تثبت تصميم الشعب والجيش على الاستمرار بضرب الإرهابيين حتى تحرير آخر شبر من الأراضي السورية.

28 -8 الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2019 القاضي بتعديل المادة 46 من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2003 وتعديل المادة (44) من قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2012.

29 -8 الرئيس الأسد يستقبل وفداً من حزب التجمع الوطني الفرنسي برئاسة تيري مارياني عضو البرلمان الأوروبي، واللقاء يتناول الأوضاع في سورية وتطورات الحرب على الإرهاب.

أيلول:

9 -9 الرئيس الأسد يلتقي وفداً من المشاركين في الملتقى النقابي العمالي الدولي الثالث للتضامن مع عمال وشعب سورية المنعقد في دمشق، ويؤكد أن شريحة العمال تعبر عن الهوية الوطنية والقومية في أي بلد.

15 -9 الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2019 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 14-9-2019.

22 -9 الرئيس الأسد يستقبل وفداً يضم عدداً من البرلمانيين والسياسيين الإيطاليين برئاسة عضو مجلس الشيوخ باولو روماني.

24 -9 الرئيس الأسد يستقبل علي أصغر خاجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له، ويشير إلى أنه مع كل نجاح سياسي وعسكري ستكون هناك محاولات لتعقيد الملفات وليس الملف السوري فقط، ولكن في الوقت نفسه نحن نزداد قوة وكفاءة.

تشرين الأول:

17 -10 الرئيس الأسد يستقبل فالح الفياض مستشار الأمن الوطني العراقي حاملا رسالة من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، ويؤكد أن الأطماع الخارجية بدول منطقتنا لم تتوقف عبر التاريخ، والعدوان التركي الإجرامي الذي يشنه نظام أردوغان على بلدنا حاليا يندرج تحت تلك الأطماع مهما حمل من شعارات كاذبة.

18 -10 الرئيس الأسد يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سورية ألكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين والوفد المرافق، ويشدد على ضرورة تركيز العمل على وقف العدوان التركي وانسحاب القوات التركية والأميركية من الأراضي السورية.

22 -10 الرئيس الأسد يزور عددا من تشكيلات قوات الجيش العربي السوري المرابطة على الخطوط الأمامية في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، ويؤكد أن حسم معركة إدلب هو الأساس لإنهاء الفوضى والإرهاب في كل سورية.

22 -10 اتصال هاتفي بين السيد الرئيس بشار الأسد ورئيس جمهورية روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين تطرق إلى الوضع في الشمال السوري، حيث أكد الرئيس الأسد الرفض التام لأي غزو للأراضي السورية تحت أي مسمى أو ذريعة.

31 -10 الرئيس الأسد يجري مقابلة مع قناتي السورية والإخبارية السورية، ويؤكد أن المحتل التركي هو وكيل الأمريكي في الحرب وعندما لا يخرج بكل الوسائل فلن يكون هناك خيار سوى الحرب، وأن دخول الجيش إلى مناطق الشمال هو تعبير عن دخول الدولة السورية.

تشرين الثاني:

4 -11 الرئيس الأسد يحيل قانون مجلس الدولة الذي أقره مجلس الشعب مؤخراً إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية بعض أحكامه والتأكد من مدى توافقها مع أحكام الدستور.

10 -11 الرئيس الأسد يشارك بالاحتفال الديني الذي أقامته وزارة الأوقاف بذكرى مولد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في رحاب جامع المرابط بدمشق حيث أدى صلاة الظهر مؤتماً بفضيلة الشيخ عبد الفتاح البزم مفتي دمشق.

11 -11 الرئيس الأسد يجري مقابلة مع قناة “آر تي انترناشيونال ورلد” الروسية، ويؤكد أن أغلب الشعب السوري يدعم حكومته ولهذا السبب ما زلنا موجودين هنا منذ 9 سنوات رغم كل هذا العدوان من قبل الغرب والبترودولارات في المنطقة العربية.

13 -11 الرئيس الأسد يتقبل أوراق اعتماد واجد فوزي سفيراً لجمهورية أندونيسيا وباري فيليب غيلدر سفيراً لجمهورية جنوب أفريقيا لدى الجمهورية العربية السورية.

14 -11 الرئيس الأسد يستقبل مجتبى ذو النوري رئيس لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني والوفد المرافق له، ويؤكد أن أهم عناصر قوة محور مكافحة الإرهاب هو تمسكه بالثوابت والمبادئ التي لا يمكن أن تتغير.

15 -11 الرئيس الأسد يجري حوارا مع قناة روسيا (24) ووكالة روسيا سيفودنيا، ويشدد على أن الوجود الأمريكي في سورية سيولد مقاومة عسكرية تؤدي إلى خسائر بين الأمريكيين.

21 -11 الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2019 القاضي بإضافة مبلغ 20000 ليرة سورية إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين بعد إضافة التعويض المعيشي الممنوح إلى الفئات المستفيدة من أحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2017 وأحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016 إلى الرواتب والأجور المقطوعة ويعد جزءا منها.

21 -11 الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 2019 القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 16000 ليرة سورية بعد إضافة التعويض المعيشي الممنوح بموجب المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2015 والمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016 إلى المعاش التقاعدي.

28 -11 الرئيس الأسد يجري مقابلة مع مجلة باري ماتش الفرنسية ويؤكد أن الحرب ضد الإرهاب في سورية لم تنته بعد رغم التقدم الكبير فيها، وأن الإرهاب ما زال موجوداً في مناطق الشمال، والدعم المقدم للإرهابيين ما زال مستمراً من تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا.

28 -11 الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 25 لعام 2019 القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 بمبلغ إجمالي قدره 4000 مليار ليرة سورية موزعة على الأقسام والفروع والأبواب وفق ما هو وارد في جدول بيان تقديرات الإنفاق المرافق لهذا القانون.

كانون الأول:

9 -12 الرئيس الأسد يجري مقابلة مع تلفزيون (راي نيوز 24) الإيطالي ولم تبث لأسباب غير مفهومة ونشرها الإعلام الوطني السوري، يؤكد فيها أن سورية ستخرج من الحرب أكثر قوة وأن مستقبلها واعد والوضع الميداني فيها الآن أفضل، ويشير إلى أن أوروبا كانت اللاعب الرئيسي في خلق الفوضى في سورية ومشكلة اللاجئين فيها بسبب دعمها المباشر للإرهاب إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا ودول أخرى.

16 -12 الرئيس الأسد يجري مقابلة مع قناة “فينيكس” الصينية، وأكد أن مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين شكلت تحولاً استراتيجياً على مستوى العلاقات الدولية في العالم حيث تعتمد على الشراكة والمصالح المشتركة عوضاً عن محاولات الهيمنة التي يتبعها الغرب.

17 -12 الرئيس الأسد يستقبل يوري بوريسوف نائب رئيس الوزراء الروسي والوفد المرافق له، واللقاء يتناول العلاقات السورية الروسية وتعاون البلدين في المجال الاقتصادي وسير تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الجانبين.

17 -12 الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 31 لعام 2019 الذي يحدد حالات إعفاء المشتركين المدينين لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد المترتبة عليهم.

17 -12 الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 32 لعام 2019 المتضمن تشكيل مجلس الدولة واختصاصاته بعد أن تم إقراره للمرة الثانية من قبل مجلس الشعب وتدارك كافة النقاط المعترض عليها في مواد القانون.

18 -12 الرئيس الأسد يستقبل وفداً من المشاركين في الاحتفالية المركزية لاتحاد الكتاب العرب بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسه، ويؤكد أن الاستثمار في المشاريع الثقافية هو الاستثمار الأكثر ربحاً لأنه يبني الإنسان المنتمي والمتسلح بالمعرفة ويحصنه ويؤهله ليكون قادراً على تنمية ذاته ومجتمعه ووطنه.

24- 12 الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2019 القاضي بتمديد العمل بأحكام المادة (5) من القانون رقم 46 لعام 2018 حول شروط الاستفادة من أحكام القانون عبر قيام المتعامل مع المصرف الزراعي التعاوني بتسديد دفعة حسن النية.

30 -12 الرئيس الأسد يتبادل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقيتي تهنئة بمناسبة حلول العام الجديد أكدا فيهما تطوير العلاقات الثنائية لما فيه خير ومصلحة البلدين.

31- 12 الرئيس الأسد يستقبل علي أصغر خاجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة والوفد المرافق له، ويؤكد أن معركة إدلب هدفها القضاء على الإرهاب الذي يهدد أمن وسلامة المواطنين السوريين فيها.