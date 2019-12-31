الخارجية اللبنانية: كارلوس غصن دخل إلى لبنان بشكل شرعي

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية اليوم أن كارلوس غصن المدير السابق لتحالف رينو نيسان لصناعة السيارات دخل إلى لبنان بشكل شرعي مشيرة إلى أن ظروف مغادرته اليابان والوصول إلى بيروت شان خاص به.

وقالت الوزارة في بيان نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام “إن لبنان وجه إالى الحكومة اليابانية منذ سنة عدة مراسلات رسمية بخصوص غصن لكنها بقيت من دون أي جواب وقد تم تسليم ملف كامل عنها إلى مساعد وزير الخارجية اليابانية أثناء زيارته إلى بيروت قبل أيام”.

ولفتت الوزارة إلى عدم وجود أي اتفاقية مشتركة بين لبنان واليابان للتعاون القضائي أو الاسترداد مؤكدة في الوقت ذاته حرص بيروت على العلاقات الجيدة مع طوكيو.

وكانت صحيفة ليزيكو الفرنسية أفادت في وقت سابق بأن غصن الذي كان ينتظر المحاكمة في اليابان غادرها متجها إلى لبنان مساء أمس دون أن تكشف كيف تمكن من ذلك حيث كان يخضع لقيود صارمة على تنقلاته مفروضة بأوامر قضائية.

وألقي القبض على غصن بعد فترة وجيزة من هبوط طائرته الخاصة في مطار بطوكيو في الـ 19 من تشرين الثاني 2018 ويواجه أربع تهم تشمل إخفاء الدخل والتكسب من مدفوعات لموزعين في الشرق الأوسط.