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بلدة جرجناز الاستراتيجية بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد تحريرها من الإرهاب

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بلدة جرجناز الاستراتيجية بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد تحريرها من الإرهاب (صور وفيديو)

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