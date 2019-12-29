الموارد المائية عام 2019.. مشاريع لتحسين واقع المياه والصرف الصحي وشبكات الري وإقامة سدات وسدود

دمشق-سانا

ركزت وزارة الموارد المائية جهودها خلال عام 2019 على تحسين واقع مياه الشرب في جميع المحافظات وتطوير منظومة الصرف الصحي والعمل على رفع التلوث عن مصادر المياه بالإضافة إلى التوسع في مشاريع حصاد المياه والبحث عن مواقع مناسبة لإنشاء وتنفيذ سدود وسدات مائية للاستفادة من كل قطرة ماء.

ففي مجال مياه الشرب نفذت الوزارة عددا من المشاريع المهمة لتأمين مياه الشرب في دمشق وريفها ابرزها تركيب ثلاث مجموعات توليد كهربائية باستطاعات /100-500-250/ ك ف أ لنبع الفيجة واستكمال إنشاء تصوينة الحرم المباشر الجديد في النبع والانتهاء من تأهيل خط بردى الداعم لقدسيا.

وأشارت الوزارة في بيان حول اعمالها لعام 2019 تلقت سانا نسخة منه إلى أنها قامت بإصلاح مجموعات التوليد الكهربائية في محطة المعالجة الثانية بالخفسة بحلب استطاعة كل منها /1470/ ك ف أ مع توريد وتركيب ثلاث مجموعات استطاعة كل منها /2000/ ك ف أ ما زاد من إنتاج المحطة من مياه الشرب بكمية /100/ ألف متر مكعب يومياً كما تم تأهيل منشأة المصافي الرملية في محطة المعالجة الأولى وتركيب وتجريب مجموعات الضخ وملحقاتها في محطة المعالجة الثانية في الخفسة المشروع الرابع/ المرحلة الثانية إضافة إلى تنفيذ محطات ضخ في منطقتي صلاح الدين-الفيض وتأهيل محطة ضخ مسكنة غرب- منشأة الأسد لإرواء ثمانين قرية بريف حلب.

ولفت البيان إلى أنه تم الانتهاء من تأهيل محطات الريف الشمالي بحمص وإعادة تأهيل محطة ضخ عين التنور وتنفيذ مشروع إرواء شنشار ومشاريع استبدال خطوط -ضخ نوى الشوكتلية-خط ضخ المستورة- خط إسالة المخرم- بينما تم تنفيذ خزان بسعة 5 آلاف متر مكعب من المياه في حماة لإرواء مدينة مصياف ومتابعة إعادة تأهيل وإصلاح خط جر مياه حماة الأول ومتابعة تنفيذ مشروع خط جر مياه حماة الثاني والذي سيؤمن 4 أضعاف كمية المياه الحالية.

وبالنسبة لدير الزور أوضحت الوزارة في بيانها أنه تم تأهيل محطات ضخ مياه -الشهيد باسل الأسد -الشميطية- الطريف -العثمانية -الطيبة والدبلان- /خشام-سويدان -تشرين -القورية -الغبرة -حويجة الغبرة -البوكمال.

وفي طرطوس تم الانتهاء من مشروع مياه القمصية لإرواء 35 قرية بريف طرطوس وربط محطات مشروع الدلبة /أولى/ ثالثة/ خامسة/ بخط توتر مستقل لتأمين استمرارية التغذية الكهربائية للمحطات الثلاث ضمن مشروع الدلبة في منطقة دريكيش بينما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع إرواء حرف المسيترة من آبار كفردبيل بريف اللاذقية.

وفي السويداء ودرعا أشار البيان إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ خط مياه لربط بئر سهوة بلاطة الجديد مع خزان المحطة بطول 1100 متر بالسويداء والانتهاء من تنفيذ وتأهيل 15 محطة ضخ في محافظة درعا.

وفي مجال الصرف الصحي نفذت الوزارة العديد من “محطات معالجة وخطوط ومصبات الصرف الصحي” بهدف رفع التلوث عن مياه الشرب والري والسدود والأنهار وحماية الإنسان والنبات والبيئة ومن أهمها استكمال تنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي -مصياف-سيانو الحويز- الكفر رساس-القليعة الدلبة-بمسقس -المعيصرات -صافيتا-بعمرة-جمرايا- يبرود- جديدة الخاص- أبوحوري- البرجان- كما تم استكمال تنفيذ خطوط ومصبات صرف صحي منها 14 مصب صرف صحي بريف حماة الغربي و7 في القنيطرة ومصبات لثلاثة مشاريع في درعا -خط حماية سد دريكيش-مشروع الصرف الصحي بالحفة-مشروع القناة سي للصرف الصحي والمطري باللاذقية و-الذيابية-الحسينية-الكسوة بريف دمشق- بيصين-قمحانة بحماة -سرستان- برمانة المشايخ بطرطوس.

كما تمت متابعة تنفيذ عدد من محطات الضخ المباشر بها منها -الغمقة -مشوار -العجمي بطرطوس- لرفع التلوث عن شاطئ مدينة طرطوس والمباشرة بمشاريع استبدال خطوط صرف صحي في مناطق -المعادي بحلب -الدويلعة -القنوات بدمشق -استبدال منظومة سحب الرمال بمحطة معالجة عدرا والمباشرة بتنفيذ محطة معالجة الهامة بريف دمشق ضمن أعمال مشروع رفع التلوث عن نهر بردى إضافة إلى إعطاء أمر المباشرة لتنفيذ محطة معالجة جباب بدرعا.

وفي مجال الري والسدود تم الانتهاء من تنفيذ 6 سدات مائية هي -سميحيقة -الزهراء -الدفلة -القلعة -الكفر2-الكفر3.

كما يتم العمل على تنفيذ سدة عين التينة في اللاذقية وسدات بمنة وعين الدليمة بطرطوس وكفر عقيد والخنساء ومرداش بحماة والعمل على تأهيل سدود -الحفة في اللاذقية -تلدو في حمص -وادي الرقاد في القنيطرة-الشهيد باسل الأسد بدرعا وتنفيذ المرحلة الثانية من الأحواض التخزينية لنبع السن بحجم تخزيني 181 ألف متر مكعب مع بناء محطة ضخ لزوم المشروع واستكمال المرحلة الثالثة من الاحواض التخزينية لنبع السن بالإضافة إلى التعاقد على استكمال “المرحلة الرابعة” وقامت الوزارة بتعزيل أجزاء من مجريي نهري بردى والأعوج والتعاقد لإعادة تأهيل السدة وإنشاء المفيض الشرقي لسد الضمير في ريف دمشق والتعاقد لتنفيذ الإجراءات الإسعافية لاستيعاب الموجة الفيضانية ومنع مرور المياه من خلال الثغرة في قمة سد الرقاد بالقنيطرة واستكمال تنفيذ آبار المكرمة في محافظة السويداء ووضعها تباعاً في الخدمة.

ووضعت وزارة الموارد المائية ضمن أولوياتها إعادة تشغيل مشاريع الري وإصلاح الأضرار التي تعرضت لها نتيجة الإرهاب فتم استكمال إعادة تأهيل مشروع مسكنة غرب الذي يروي /34107/ هكتارات من أراضي حلب ومتابعة تنفيذ إعادة تأهيل مشروع منشأة الأسد لإرواء 17 ألف هكتار وإعادة تأهيل مشروع مسكنة شرق لإرواء مساحة 17800 هكتار منها 7292 هكتارا بمحافظة الرقة.

كما تمت إعادة تأهيل محطات ضخ -المغلة -البوحمد-السويدة- لإرواء 6000 هكتار وإعادة تأهيل شبكات الري والصرف لمشروع المغلة بالرقة والتعاقد على تأهيل القطاع الثالث بدير الزور لمساحة 10700 هكتار وتنفيذ ثلاثة جسور مهمة -الكابلات-زعرايا -بلاط- لخدمة المواطنين.

وفيما يلي أهم الأعمال التي قامت بها الوزارة خلال 2019.

/3-2/ إطلاق مشروع القراءة الالكترونية لعدادات المياه وافتتاح صالة النافذة الواحدة لخدمة المشتركين في مؤسسة مياه اللاذقية بهدف تبسيط الاجراءات وتخفيف العبء عن الأخوة المواطنين.

/3-28/ افتتاح محطة ضخ مياه الشرب في وقفة بريف الرقة الغربي المحرر بطاقة 550 مترا مكعبا في الساعة لتروي 19 قرية.

/5-7/ وضع مشروع جديدة عبد الله بريف طرطوس في الخدمة والذي يروي أكثر من20 قرية.

/5-14/ إيصال المياه لحي العمال بدير الزور بعد انقطاعها لثماني سنوات جراء الاعتداءات الإرهابية.

/6-17/ وضع مشروع معرشحور في حماة بالخدمة لتحسين الواقع المائي في بلدات معرشحور /كاسون الجبل/ كفراع.

/6-27/ تدشين المرحلة الثالثة من مشروع آبار الربوة بكلفة /433/ مليون ليرة سورية وتتضمن تجهيز واستثمار 7 آبار بغزارة إجمالية 13 ألف متر مكعب يومياً.

/7-16/ وضع /5/ مراكز جباية بالخدمة في ريف طرطوس.

/7-23/ وزارة الموارد المائية تعلن عن إجراء مسابقة واختبار لتعيين واستخدام /3106/ عمال للعمل لدى الجهات المرتبطة بها في عدد من المحافظات.

/10-10/ وضع وحدة إنتاج الكلور السائل لتعقيم مياه نبع السن باللاذقية في الخدمة بطاقة 8 آلاف ليتر كل 6 ساعات.

/10-11/ تدشين مشروع داعم لقرى -فاحل -رباح – كفرام- المرانة- شين- بريف حمص من آبار وينابيع المستورة بكلفة 350 مليون ليرة سورية.

/10-24/ تدشين مشروع خزانات تجميعية في بلدة الكفر في السويداء بكلفة نحو 600 مليون ليرة وهو عبارة عن 3 سدات مائية الطاقة التخزينية لكل واحدة منها نحو 130 ألف متر مكعب من المياه.

/11-11/ المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في حمص تعود لتقديم خدماتها في المقر الأساسي لها بعد الانتهاء من إعادة تأهيله وترميمه من الأضرار البالغة التي لحقت به جراء الاعتداءات الإرهابية.

/11-16/ تدشين مشروعي مياه كفرطلش ومغارة الضوايات الداعمين لريف طرطوس بكلفة 380 مليونا ويرويان 23 ألف نسمة.

/11-19/ تدشين مشروع ضخ نبع الهريادي في صلنفة بريف اللاذقية الداعم لمشروع مياه جورين.

/11-26/ تدشين مشروع تحسين شبكة مياه نبل من خلال تنفيذ خزاني مياه سعة كل منهما /150/مترا مكعبا واستبدال جزء من خطوط المياه القديمة وتنفيذ خطوط جديدة.

/12-4/ تدشين مشروع إرواء الحرجلة بريف دمشق بكلفة /2ر1/ مليار والمتضمن حفر بئر وتنفيذ خزانين للمياه بسعة إجمالية 2500 متر مكعب.

علي عجيب