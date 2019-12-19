ارتفاع أسعار الذهب

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم متأثرة بإجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أثارت مخاوف بشأن ضبابية سياسية في أكبر اقتصاد في العالم.

وذكرت رويترز أن الذهب صعد في المعاملات الفورية 1ر0 بالمئة إلى 69ر1476 دولارا للأوقية كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1ر0 بالمئة إلى 70ر1480 دولارا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفع البلاديوم 4ر0 بالمئة إلى 18ر1930 دولارا للأوقية فيما تقترب أسعار البلاديوم من تجاوز مستوى ألفي دولار للأوقية للمرة الأولى.

وتراجعت أسعار الفضة 1ر0 بالمئة إلى 99ر16 دولارا والبلاتين 4ر0 بالمئة إلى 68ر931 دولارا للأوقية.