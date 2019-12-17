بدء صرف التعويضات لأكثر من 1600 مزارع تضرروا من الصقيع بالقنيطرة

القنيطرة-سانا

بدأ فرع المصرف الزراعي التعاوني بالقنيطرة اليوم عمليات صرف 76 مليون ليرة للفلاحين كتعويض عن الأضرار التي لحقت بأشجار التفاح والإجاص والكرز ومحصول القمح جراء موجة الصقيع التي ضربت المحافظة شتاء العام الماضي.

وفي تصريحات لمراسل سانا أوضح مدير فرع المصرف محمود يوسف أن عمليات الصرف تتم وفق جداول اسمية ترد من صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي حيث بلغ عدد المزارعين المستفيدين من التعويضات 1635 مزارعاً في قرى (خان أرنبة وجبا وحضر والكوم ومزارع الأمل).

وأكد عضو المكتب التنفيذي عن قطاع الزراعة أحمد عيد مواصلة تقديم كل أشكال الدعم للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتلبية احتياجات المزارعين لتحسين الإنتاج.

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