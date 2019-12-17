SCS-NET
الشريط الأخباري

بدء صرف التعويضات لأكثر من 1600 مزارع تضرروا من الصقيع بالقنيطرة

2019-12-17

القنيطرة-سانا

بدأ فرع المصرف الزراعي التعاوني بالقنيطرة اليوم عمليات صرف 76 مليون ليرة للفلاحين كتعويض عن الأضرار التي لحقت بأشجار التفاح والإجاص والكرز ومحصول القمح جراء موجة الصقيع التي ضربت المحافظة شتاء العام الماضي.

وفي تصريحات لمراسل سانا أوضح مدير فرع المصرف محمود يوسف أن عمليات الصرف تتم وفق جداول اسمية ترد من صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي حيث بلغ عدد المزارعين المستفيدين من التعويضات 1635 مزارعاً في قرى (خان أرنبة وجبا وحضر والكوم ومزارع الأمل).

وأكد عضو المكتب التنفيذي عن قطاع الزراعة أحمد عيد مواصلة تقديم كل أشكال الدعم للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتلبية احتياجات المزارعين لتحسين الإنتاج.

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency

انظر ايضاً

المصرف الزراعي: استئناف تمويل قروض شراء شبكات الري الحديث

دمشق-سانا أعلن مجلس إدارة المصرف الزراعي التعاوني في قرار صادر عنه موافقته على استئناف تمويل …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2019, All Rights Reserved