الحرارة أعلى من معدلاتها وفرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر تكون غزيرة أحيانا فوق مناطق متفرقة من البلاد والرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تتحول إلى جنوبية شرقية معتدلة في المناطق الجنوبية والغربية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلا مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية ويكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

الثلاثاء الأربعاء الخميس دمشق 32/18 31/19 32/20 القنيطرة 32/20 30/21 31/18 درعا 37/23 35/20 35/19 السويداء 33/20 31/18 32/16 حمص 35/19 33/17 32/16 حماة 36/19 34/17 32/17 الحسكة 35/18 32/20 32/19 اللاذقية 34/25 33/23 31/20 طرطوس 35/25 34/24 32/21 حلب 35/20 33/16 33/18 إدلب 34/20 30/17 30/18 دير الزور 37/24 34/21 35/22 الرقة 36/23 33/19 34/20

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