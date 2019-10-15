إخماد حريق في محل تجاري بمنطقة الحميدية بدمشق

دمشق-سانا

أخمد عناصر من فوج إطفاء دمشق صباح اليوم حريقا نشب في محل تجاري بمنطقة الحميدية في دمشق.

وذكر مصدر في قيادة الشرطة لمندوبة سانا أن حريقا اندلع في محل لتنجيد المفروشات في سوق مدحت باشا بمنطقة الحميدية بدمشق القديمة مؤكدا أنه تم إخماد الحريق قبل أن يمتد إلى المحلات التجارية المجاورة.

وأشار المصدر إلى أن الحريق الذي يعود سببه إلى ماس كهربائي أتى على محتويات المحل دون وقوع إصابات.

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