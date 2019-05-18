بيتش: سورية تدافع عن القانون الدولي من خلال تصديها للإرهاب

براغ-سانا

أكد مارتين بيتش عضو اللجنة الخارجية للتجمع النقابي لتشيكيا ومورافيا وسيلزكو أن سورية تدافع عن مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة من خلال تصديها للإرهاب.

وشدد بيتش في تصريح لمراسل سانا في براغ على فشل كل المحاولات والمخططات التي حاولت القوى الامبريالية والرجعية فرضها على سورية التي أظهرت إرادة قوية بعدم التنازل عن حقها في تقرير خياراتها السياسية بنفسها.

من جهته أكد نائب رئيس الحزب الشيوعي السلوفاكي جلال سليمان أن الوجود العسكري الأمريكي في سورية غير شرعي لأنه دون موافقة الحكومة السورية الشرعية أو تفويض من مجلس الأمن.

ولفت سليمان في حديث لإذاعة موقع اينفوينا السلوفاكية إلى أن سورية تقترب من إعلان نصرها النهائي على الإرهاب مبينا أن الجيش العربي السوري يمتلك القوة والمقدرة لتخليص إدلب من بؤرة الإرهاب الأخيرة في سورية.

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