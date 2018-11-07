روما يتغلب على سسكا موسكو ويقترب من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

موسكو-سانا

تغلب روما الإيطالي على مضيفه سسكا موسكو بهدفين مقابل هدف واحد ليقترب من بلوغ دور الـ16 ضمن الجولة 4 بالمجموعة السابعة من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

افتتح التسجيل للفريق الإيطالي كونستانتينوس مانولاس في الدقيقة الرابعة ثم تعادل أرنور سيغرذسون لسسكا في الدقيقة 51 ليضيف روما الهدف الثاني عن طريق لورينزو بيليغريني في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 56 لعب الفريق الروسي بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع الآيسلندي هورور ماغنوسون ببطاقة صفراء ثانية.

وابتعد روما مؤقتا في صدارة المجموعة بعد أن بات رصيده 9 نقاط بانتظار نتيجة مباراة ريال مدريد الإسباني والذي لديه 6 نقاط أمام فيكتوريا بلزن التشيكي وبحوزته نقطة وحيدة.

في المقابل تجمد رصيد سسكا موسكو عند 4 نقاط يحتل بها المركز الثالث.